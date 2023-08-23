Преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ признали геноцидом

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Волгоградский областной суд признал геноцидом действия нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд решил заявление прокурора Волгоградской области удовлетворить", – сообщила в ходе заседания судья.

Дело состояло из 14 томов, в которых содержалась информация о преступлениях немецких захватчиков в отношении по меньшей мере 130 тысяч советских граждан и военнослужащих. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко отмечал, что материальный ущерб от действий нацистов превышает 17 триллионов рублей.

Ранее на месте бывшего фашистского концлагеря "Дулаг-102" недалеко от города Волосово в Ленинградской области обнаружили останки примерно 2 000 расстрелянных заключенных, в том числе детей. По данному факту была организована доследственная проверка.

