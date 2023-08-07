Останки порядка 2 тыс человек обнаружили на месте бывшего концлагеря в Ленобласти

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Останки порядка 2 000 расстрелянных заключенных обнаружили на месте бывшего фашистского концлагеря "Дулаг-102" недалеко от города Волосово в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около 100 граждан, в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка, назначены медико-криминалистические экспертизы. В настоящее время специалисты продолжают поисковые мероприятия на месте массового захоронения.

Ранее Московский областной суд признал факт геноцида в Подмосковье во время оккупации нацистов в 1941–1942 годах, таким образом удовлетворив соответствующее ходатайство региональной прокуратуры. Было установлено, что жертвами действий немецких войска стали 26 тысяч человек.

