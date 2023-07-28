Захарова отреагировала на признание Римом голодомора геноцидом народа Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Признание голодомора геноцидом народа Украины является признаком недальновидной политики Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала принятие резолюции о признании так называемого голодомора геноцидом украинского народа Сенатом Итальянской Республики 26 июля.

"Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима, направленной на поощрение самых разнузданных русофобских проявлений, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями", – отмечается в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.

По словам Захаровой, Рим не принимает во внимание факт, что жертвами голода 1921–1922 годов стали более шести миллионов этнических русских в Поволжье. Дипломат предложила гражданам Италии узнать у своих властей, почему они игнорируют такие факты.

"Подобное игнорирование фактов вызвано незнанием мировой истории или имеет место неприкрытая сегрегация людей по национальному признаку?" – отметила представитель российского МИД.

Захарова заметила, что продолжается линия "украинизации" политического класса и социума Италии. По ее словам, это выражается в исполнении "бесцеремонных" требований Украины.

Дипломат предположила, что такими темпами Италия может увековечить память антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры.

"Подобные решения итальянских законодателей, не проявивших в данном случае ни глубины анализа исторических событий, ни политической дальновидности и мудрости, безусловно, отдаляют перспективы нормализации российско-итальянских отношений", – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало документы, свидетельствующие о преступной деятельности украинских националистов в Крыму во время Великой Отечественной войны.

В ФСБ рассказали, что документы подтверждают попытки распространения украинскими националистами своей идеологии в Крыму. Кроме того, как следует из данных архива, члены националистической организации участвовали в карательных операциях против мирного населения и занимались вербовкой новых членов.