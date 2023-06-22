ФСБ рассекретила дела о преступлениях украинских карателей в Крыму в годы ВОВ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало документы, свидетельствующие о преступной деятельности украинских националистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Управление передало в Государственный архив Республики Крым копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", – указано в уведомлении пресс-службы ФСБ.

В ФСБ рассказали, что документы подтверждают попытки распространения украинскими националистами своей идеологии в Крыму. Кроме того, как следует из данных архива, члены националистической организации участвовали в карательных операциях против мирного населения и занимались вербовкой новых членов.

При этом украинская националистическая идеология не вызывала поддержки у населения Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали нацистов, добавили в ФСБ.

Как следует из документов, один из украинских националистов составил и передал нацистам списки 150 евреев, которых впоследствии расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя.

Отмечается, что передача рассекреченного архива прошла в рамках проекта "Без срока давности".

Ранее ФСБ уже публиковала архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму. Как следует из рассекреченных данных, нацисты совершали геноцид мирного населения полуострова.

До этого Минобороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней ВОВ. На сайте ведомства представлены оперативные и разведывательные данные Генштаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников.

Письма времен Великой Отечественной войны переводят в электронный вид