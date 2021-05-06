Главархив опубликовал рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главархив ко Дню Победы рассекретил и опубликовал документы о работе эвакуационных госпиталей в Великую Отечественную войну. Об этом рассказал портал мэра и правительства Москвы.

Документы нашли случайно: девять связок были спрятаны в полости стены одного из хранилищ медицинской документации, в котором на тот момент шел капитальный ремонт. Часть из них были засекречены. Эксперты изучили бумаги и оцифровали, теперь их можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" .

"Ценность обнаруженных документов очевидна, если учесть, что отдел эвакогоспиталей был ликвидирован вскоре после окончания Великой Отечественной войны и его архив полностью не сохранился", – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Часть бумаг проливают свет на то, какой была медицина военных лет: в них содержится информация о работе эвакогоспиталей и Боткинской больницы. В связках были не только документы, но и фотографии, стенограммы, диаграммы к отчетам.

Уточняется, что за годы ВОВ в Москве работало от 37 до 47 эвакуационных госпиталей, большая часть из которых – на базе уже существующих больниц. Они принимали пациентов, которых нельзя было вылечить в полевых условиях.

Ранее Главархив опубликовал список с более чем полумиллионом имен тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы". Они, будучи простыми жителями столицы, отличились при строительстве оборонительных сооружений на подступах к городу во время битвы под Москвой.

