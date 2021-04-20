Главархив опубликовал имена тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более полумиллиона имен тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы", опубликовали в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Битва под Москвой закончилась 20 апреля 1942 года. В этот день столичный Главархив завершает проект по обнародованию имен тружеников тыла в виртуальном музее. Все эти люди отличились при строительстве оборонительных сооружений на подступах к городу во время битвы под Москвой.

Вице-мэр отметила важность сохранения не только истории страны и города, но и каждой семьи.

"И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители – рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть всех награжденных – женщины и дети", – рассказала Ракова.

По ее словам, фамилии расположены в алфавитном порядке.

Ранее сообщалось, что в столичный Главархив было передано почти 9 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны за два года работы проекта "Москва – с заботой об истории".

Жители столицы могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, предметы быта. А с мая благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать или вспомнить, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались, как отмечали праздники.

