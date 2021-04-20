Главархив опубликовал имена тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более полумиллиона имен тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы", опубликовали в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Битва под Москвой закончилась 20 апреля 1942 года. В этот день столичный Главархив завершает проект по обнародованию имен тружеников тыла в виртуальном музее. Все эти люди отличились при строительстве оборонительных сооружений на подступах к городу во время битвы под Москвой.
Вице-мэр отметила важность сохранения не только истории страны и города, но и каждой семьи.
"И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители – рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть всех награжденных – женщины и дети", – рассказала Ракова.
По ее словам, фамилии расположены в алфавитном порядке.
Ранее сообщалось, что в столичный Главархив было передано почти 9 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны за два года работы проекта "Москва – с заботой об истории".
Жители столицы могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, предметы быта. А с мая благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать или вспомнить, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались, как отмечали праздники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: