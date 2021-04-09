Почти 9 тыс документов и предметов времен ВОВ передали в столичный Главархив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичный Главархив было передано почти 9 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны за два года работы проекта "Москва – с заботой об истории", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, жители столицы с мая смогут передать на вечное хранение в Главархив фотографии и фотопленки из своих семейных архивов.

"Там все эти реликвии не только бережно сохранят для следующих поколений, но и расскажут о них в масштабах всего города. С мая же мы расширяем проект и начинаем принимать фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время жители столицы могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, предметы быта. А с мая благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать или вспомнить, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались, как отмечали праздники.

Специалисты оцифруют фотографии с переданных пленок, а с согласия автора они могут быть представлены на выставках Главархива и в образовательных проектах.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Уже были собраны утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.

