Музей "Москва – с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями

Фото: Главархив Москвы/Команда Центрального дома Советской армии на старте велогонки по Садовому кольцу. Автор М. Боташев. 25 мая 1952 года.

В честь 40-летия со дня проведения в Москве XXII летних Олимпийских игр столичный Главархив обновил экспозицию виртуального музея "Москва – с заботой об истории".

В музее появились фотографии, посвященные истории столичных спортивных обществ, а также крупнейшим соревнованиям, которые проходили с 1910-х до начала 2000-х годов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, официальная история столичного спорта ведет отсчет с 19 февраля 1889 года. В этот день на одном из старейших катков города на улице Петровке состоялось первенство России по скоростному бегу на дистанции три версты, или 3 180 метров. Победителем состязания стал конькобежец Александр Паншин.

В материале уточняется, что большое количество фотографий относятся к 1930-м годам. Среди снимков этого времени также представлено много фотографий соревнований, занятий спортом в школах, а также велопробегов.

Ряд фотографий посвящен открытию Олимпиады 1980 года, которую можно назвать одним из главных спортивных столичных событий. XXII летние Олимпийские игры проводились с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Музей открылся в начале мая. Основой для него послужили около 7500 документов и предметов военного времени. На данный момент его посетили более 180 тысяч жителей.

Многие фото были сделаны во время значимых исторических событий и позволяют взглянуть на обычную жизнь людей в то время.