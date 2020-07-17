Министр спорта поздравил россиян с 40-летним юбилеем Олимпиады 1980 года

Фото: Агентство "Москва"
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил соотечественников с 40-летним юбилеем XXII Олимпийских игр 1980 года в столице. Спортивное событие открылось 19 июля, огонь в чаше "Лужников" тогда зажег советский баскетболист Сергей Белов, говорится на официальном сайте Минспорта.
"Олимпиада изменила облик страны, сделала ее более современной и открытой. Все, кто был свидетелем этого праздника спорта и дружбы, до сих пор вспоминают о нем со светлой радостью и ностальгией", – обращается Матыцин. По его словам, Олимпиада в Москве была организована на высочайшем уровне, оставив спортивное, научное, а также культурное наследие.
Так, министр спорта добавил, что многие стадионы, дворцы спорта стали фундаментом будущих успехов спортсменов страны. "Игры послужили отправной точкой для нынешнего вектора развития спортивной отрасли", – уточняет Матыцин. Физическая культура и спорт являются одним из приоритетов государственной политики, это показала Олимпиада-80, заметил он.
"Поздравляю спортсменов, тренеров, работников спортивной отрасли и, конечно, болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 и желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых свершений!" – следует из поздравления Матыцина.
Ранее говорилось, что центр пляжных видов спорта заработает на Воробьевых горах в августе. Новый спортивный объект будет находиться около средней станции МКД "Новая лига".
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