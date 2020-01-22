Сборная России выиграла хоккейный турнир юношеских Олимпийских игр

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Сборная России обыграла команду США со счетом 4:0 в финале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

В составе российской команды отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов, дубль на счету Матчея Мичкова. Последний также стал лучшим бомбардиром сборной и всего турнира – в его активе 9 шайб и 5 результативных передач.

Отечественной сборной впервые удалось завоевать золотые медали на юношеской Олимпиаде. До этого российские хоккеисты занимали второе и третье места в 2012 и 2016 годах соответственно.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных спортсменов с успешным выступлением на юношеских Олимпийских играх. Турнир завершился в среду, 22 января. В предпоследний день соревнований Россия возглавила общекомандный медальный зачет.

