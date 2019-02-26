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14:47

Победители и призеры юношеской Олимпиады из Москвы получат премию

власть спорт

14:47

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президиум правительства Москвы утвердил единовременные выплаты столичным спортсменам – победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года, а также их тренерам. Соревнования проходили в Буэнос-Айресе в октябре 2018 года. В юношеской Олимпиаде приняли участие почти четыре тысячи спортсменов из 206 стран.

Чемпионы получат за каждое золото по 200 тысяч рублей. Серебряным призерам выплатят по 150 тысяч рублей, а обладателям бронзы – по 100 тысяч рублей. Кроме того, тренеры, которые готовили будущих чемпионов и призеров игр в Буэнос-Айресе, получат выплаты в размере 50% от указанных сумм за каждое призовое место.

На Играх юные атлеты проявили себя в 37 видах спорта, включая четыре новых дисциплины: скалолазание, брейк-данс, карате и роллер-спорт. Российскую сборную представляли 94 участника, из них 18 – москвичи. Команда РФ заняла первое место в общекомандном зачете. Она завоевала 59 медалей – 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых.

Москвичи внесли значительный вклад в победу сборной России. Именно на их счету – 23 медали, то есть 39% от общего количества наград. Из них 12 золотых медалей, три серебряные и восемь бронзовых.

На юношеских Играх в Аргентине олимпийскими чемпионами стали 13 московских спортсменов. Климент Колесников и Дарья Васькина завоевали награды высшей пробы по плаванию, Дарья Трубникова – по художественной гимнастики, Григорий Шамаков – по пулевой стрельбе, Елизавета Ряднинская – по тхэквондо, а Ахмедхан Темботов – в вольной борьбе. Серебряные медали российской сборной принесли Климент Колесников и Дарья Васькина (плавание), Илья Федоров (футзал). Бронзу выиграли Дарья Васькина (плавание), Руслан Терновой (прыжки в воду), Кристина Адебайо (тхэквондо), а также Мухаммад Евлоев (греко-римская борьба), Яна Резникова (парусный спорт), Дмитрий Качанов и Мария Привалова (легкая атлетика).

власть спорт

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