Лукашенко подписал закон о привлечении умерших людей к ответственности за геноцид

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность привлечения к уголовной ответственности за геноцид и другие тяжкие преступления лиц, в том числе умерших. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Законом предусматривается недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших лиц, совершивших не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, включая геноцид, а также военные преступления", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в случае смерти человека выступать его представителями могут близкие родственники. При этом их отказ от участия не станет препятствием для расследования дела и судебного разбирательства. Если же вина умершего будет доказана, в отношении него вынесут обвинительный приговор без назначения наказания.

Законопроект направлен на обеспечение неотвратимости ответственности за геноцид, другие тяжкие преступления и восстановление исторической справедливости.

Ранее Лукашенко подписал закон, который предусматривает возможность запрета на деятельность в республике средств массовой информации стран, предпринимающих недружественные шаги против белорусских СМИ. Документом в том числе будут введены требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые распространяют продукцию радиовещательных и телевизионных СМИ.

