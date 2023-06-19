В Белоруссии могут разрешить химическую кастрацию педофилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МВД Белоруссии подготовило изменения в Уголовный кодекс страны, касающиеся работы с осужденными за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры республики.

"По инициативе генеральной прокуратуры подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", – говорится в сообщении.

К настоящему времени уже разработан и утвержден клинический протокол, определяющий порядок лечения педофилов. Он в том числе предусматривает возможность их химической кастрации.

Отмечается также, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Гепрокуратуры установить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри, усилить контроль за педофилами и предусмотреть в образовательных учреждениях уроки полового воспитания.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории РФ отныне полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола. За нарушение его положение физическим лицам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, а юридическим – до 1 миллиона рублей.

