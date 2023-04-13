В РФ предложили запретить осужденным за педофилию пользоваться интернетом

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Общественное движение "Народный фронт" готовит законопроект о высокотехнологичном надзоре за осужденными за педофилию, предусматривающий в том числе запрет на использование ими интернета. Об этом сообщает ТАСС.

"Законопроект <...> предусматривает осуществление административного надзора за осужденными и освобожденными из мест лишения свободы педофилами при помощи <...> высокотехнологичных средств контроля. Также предлагается <...> запрет на использование интернета и посещение организаций, оказывающих услуги несовершеннолетним", – рассказали в пресс-службе организации.

Эксперт "Народного фронта" Оксана Старожильцева указала на низкую эффективность надзора за педофилами в текущих условиях. По ее словам, уже долгое время фиксируется рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, причем треть из них совершают ранее судимые граждане. В предыдущие два года число таки преступлений превышало 16 тысяч в год.

Ранее газета "Известия" писала о планах МВД РФ расширить контроль за педофилами. В ведомстве предлагают запретить им приближаться к детским площадкам. Эксперты считают инициативу правильной, но не понимают, как она будет реализована. Как вариант они предлагают использование электронных браслетов.

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