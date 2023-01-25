В Ленобласти при попытке побега погиб подозреваемый в педофилии психолог – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Известный психолог, основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков погиб, упав с крыши дома, когда его пытались задержать в деревне Мухоловка Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тонкова подозревали в педофилии: по версии следствия, он показывал не достигшей 12 лет девочке порнографию. В его доме правоохранители обнаружили фотографии, на которых изображены обнаженные взрослые люди, разгуливающие на его участке перед детьми. В отношении психолога было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

24 января сотрудники правоохранительных органов прибыли к частному дому Тонкова, чтобы задержать подозреваемого. Тот, надеясь скрыться, забрался на крышу здания, однако не удержался и упал с высоты четвертого этажа.

Ранее в Курской области два человека погибли после побега из психиатрической больницы. Их тела с признаками переохлаждения спустя сутки обнаружили на одном из кладбищ.



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