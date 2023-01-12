В Курской области два пациента психбольницы умерли после побега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Курской области два человека сбежали из местной психиатрической больницы, однако спустя сутки их нашли мертвыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал главврач Курской клинической психиатрической больницы Юрий Рощин, слова которого приводит Минздрав региона, побег был совершен 11 января – пациенты смогли взломать решетку на одном из окон. В настоящее время в медучреждении проходит служебная проверка, дежурившую в этот день смену отстранили от работы.

В региональном главке СК РФ между тем уточнили, что тела пациентов с признаками переохлаждения уже на следующие сутки нашли на территории кладбища в поселке Искра. По данному факту организована проверка.

Летом прошлого года осужденный за разбой попытался сбежать из столичного СИЗО "Бутырка". После прибытия в пункте осмотра мужчина под видом рабочего присоединился к группе ремонтников, покидающих здание, и попытался уйти, однако его задержали на КПП.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!