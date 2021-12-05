В Ростовской области задержали сбежавшего из психиатрической клиники в Чехове осужденного

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В Ростовской области задержан 33-летний осужденный, который сбежал из психиатрической больницы подмосковного Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Известно, что мужчина сбежал из больницы, в которой по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления, 4 ноября текущего года. Сотрудникам ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области удалось установить его местонахождение.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции", – говорится в сообщении.

Ранее заключенный сбежал из исправительной колонии строгого режима в Самарской области. Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности. Виновным в произошедшем может грозить уголовная ответственность.