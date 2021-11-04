СК организовал проверку после побега осужденного из психбольницы в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

СК организовал доследственную проверку после побега осужденного из психиатрической больницы в селе Троицкое Чеховского района. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

"Проводятся осмотры и опросы, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего мужчины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сбежавший мужчина был осужден за убийство. По решению суда он находился в больнице на принудительном лечении. По информации некоторых источников, мужчина сбежал после конфликта с охраной.

