Из подмосковной психбольницы закрытого типа сбежал осужденный за убийство

04 ноября, 20:02
Фото: Depositphotos/Emevil
Осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы в Чеховском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источника, в больнице в селе Троицкое осужденный находился на принудительном лечении по решению суда. По предварительной информации, мужчина сбежал после конфликта с охраной.
В ГУ МВД по Московской области отметили, что ведутся поиски сбежавшего осужденного.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту произошедшего.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц", – говорится в сообщении.
Ранее из психиатрической больницы в Астрахани сбежал Магомед Алханов, который был осужден за бандитизм, объявлен в федеральный розыск. По данным следствия, мужчина был задержан летом этого года. Он проходил по делу о вооруженном нападении на военнослужащих 29 февраля 2000 года в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.
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