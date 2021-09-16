Двое заключенных совершили побег из колонии-поселения в Уфе

Фото: УФСИН

Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН по Башкирии.

Сбежавшие заключенные – 29-летний Чирков Сергей Александрович, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и 27-летний Камардин Сергей Сергеевич, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан.

Заключенные сбежали из колонии в среду, 15 сентября.

Ранее заключенный сбежал из колонии поселения № 13 УФСИН по Омской области. А в начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа.