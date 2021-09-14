В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из ИВС Мавриди

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Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что беглеца из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди удалось поймать благодаря внимательности граждан и грамотной работе следователей и оперативников, сообщает РИА Новости.

Последнего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди задержали в понедельник, 13 сентября. По информации ведомства, мужчину поймали в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление. Мавриди рассказал, что после побега из ИВС в подмосковной Истре скрывался в заброшенных зданиях.

Напомним, в начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.

