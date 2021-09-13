Последний участник побега из истринского ИВС Александр Мавриди задержан в Москве

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В Москве задержали последнего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации ведомства, мужчину задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление.

Сейчас он доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее четверых беглецов удалось задержать.