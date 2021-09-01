Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС в Истре после побега заключенных

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Подмосковью.

Как уточняется, в настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее четверых беглецов удалось задержать.

Обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию Мавриди, в МВД гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 994-50-64, 8 (495) 609-77-06.

Ранее за помощь в поиске Мавриди была установлена награда в размере 1 миллиона рублей.

