Задержан четвертый заключенный, сбежавший из ИВС в Истре

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали четвертого заключенного, который сбежал из ИВС в подмосковной Истре. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"Задержан Александр Бутнару, четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре", – приводит слова Врадий ТАСС.

По ее словам, преступника удалось задержать в одном из поселков Новгородской области. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Подмосковья.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

Позднее двое сбежавших были задержаны, а еще один сдался полиции.

Кроме того, СК сообщил о задержании двоих человек по подозрению в пособничестве сбежавшим заключенным. Как установило ведомство, после совершения побега они прибыли к своему знакомому в Лобне. Он дал им деньги, мобильный телефон и другие вещи.

