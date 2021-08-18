Задержан четвертый заключенный, сбежавший из ИВС в Истре

11:30
Фото: СК РФ
Правоохранители задержали четвертого заключенного, который сбежал из ИВС в подмосковной Истре. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Задержан Александр Бутнару, четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре", – приводит слова Врадий ТАСС.
По ее словам, преступника удалось задержать в одном из поселков Новгородской области. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Подмосковья.
6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.
Позднее двое сбежавших были задержаны, а еще один сдался полиции.
Кроме того, СК сообщил о задержании двоих человек по подозрению в пособничестве сбежавшим заключенным. Как установило ведомство, после совершения побега они прибыли к своему знакомому в Лобне. Он дал им деньги, мобильный телефон и другие вещи.
Сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди может скрываться под другими фамилиями
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