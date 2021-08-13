Двоих пособников побега заключенных из ИВС в Истре задержали

Фото: МВД РФ

Следственный комитет сообщил о задержании двоих человек по подозрению в пособничестве заключенным, бежавшим из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 313 УК РФ)", – рассказала представитель главка Ольга Врадий.

Как установило ведомство, после совершения побега из изолятора 6 августа пятеро беглецов прибыли к своему знакомому в Лобне. Он дал им деньги, мобильный телефон и другие вещи. Обвиняемые провели сутки у мужчины дома, после чего двое из них обратились за помощью к другому знакомому. Он перевез их в свою квартиру в Подольске, где сбежавшие находились до задержания.

Следственный комитет предупредил граждан об уголовной ответственности за пособничество все еще находящимся на свободе беглецам Александру Мавриди и Александру Бутнару, которые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

"Предлагаем добровольно во избежание привлечения к уголовной ответственности сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", – отметила Врадий.

11 августа полиция задержала первых двух сбежавших заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними по подозрению в укрывательстве были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.

На следующий день в Подольске был задержан третий из пяти сбежавших. Его личность не раскрывается.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52 и 8 (495) 609-49-53.

