Двоих пособников побега заключенных из ИВС в Истре задержали

11:45
Фото: МВД РФ
Следственный комитет сообщил о задержании двоих человек по подозрению в пособничестве заключенным, бежавшим из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 313 УК РФ)", – рассказала представитель главка Ольга Врадий.
Как установило ведомство, после совершения побега из изолятора 6 августа пятеро беглецов прибыли к своему знакомому в Лобне. Он дал им деньги, мобильный телефон и другие вещи. Обвиняемые провели сутки у мужчины дома, после чего двое из них обратились за помощью к другому знакомому. Он перевез их в свою квартиру в Подольске, где сбежавшие находились до задержания.
Следственный комитет предупредил граждан об уголовной ответственности за пособничество все еще находящимся на свободе беглецам Александру Мавриди и Александру Бутнару, которые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.
"Предлагаем добровольно во избежание привлечения к уголовной ответственности сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", – отметила Врадий.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними по подозрению в укрывательстве были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.
На следующий день в Подольске был задержан третий из пяти сбежавших. Его личность не раскрывается.
Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52 и 8 (495) 609-49-53.
"Московский патруль": появились кадры задержания арестантов, сбежавших из изолятора
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: