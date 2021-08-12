Жильцы дома в Подольске рассказали о соседях, скрывавших беглецов из ИВС в Истре

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Двоих заключенных, сбежавших из изолятора в Истре, задержали в Подольске. Жильцы дома, в котором обнаружили преступников, рассказали РИА Новости о соседях, укрывших заключенных.

"Мы тут всю ночь не спали, страшно, конечно", – сказала соседка задержанных арендаторов Олеся Сарангова, отметив, что проживавшие в квартире мужчина и женщина казались ей спокойными людьми. – "Вроде, да, они были молдаване. Она вообще женщина спокойная".

Двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре, задержали 11 августа. Оперативники обнаружили 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану на съемной квартире в Подольске. Мужчину и женщину, арендовавших жилплощадь, задержали по подозрению в укрывательстве.

По словам Олеси Саранговой, арендаторы жили в этой квартире уже около трех лет. Собственников жилья Сарангова не видела.

"Они живут в другой области", – пояснила женщина.

Другая соседка сообщила РИА Новости, что квартиры в этом доме в основном служебные и выдаются военнослужащим.

Третий беглец решил сдаться с поличным. Все это время он скрывался в Истре. Мужчина, чью личность правоохранители не раскрывают, пришел в отделение полиции на следующий день после задержания Цуркану и Грозаву.

Поиски остальных беглецов продолжаются. На свободе по-прежнему остается Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова.

Напомним, что в ночь на 6 августа пятеро заключенных совершили побег из изолятора в Истре. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате преступникам удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах. В отношение двоих сотрудников ИВС возбуждено уголовное дело. Их подозревают в превышении должностных полномочий.