Стали известны новые подробности побега пятерых заключенных из изолятора в Истре

Из изолятора временного содержания в Истре 6 августа сбежали пятеро заключенных. По данным Следственного комитета по Московской области, среди них есть обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, четверо других привлекались к уголовной ответственности за кражи. Рассказываем подробности произошедшего.
Открутили замки и сбежали
В пятницу, 6 августа, около четырех часов утра из изолятора временного содержания в Истре (ИВС), который находится при отделении полиции, сбежали пять человек. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Врадий подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что среди сбежавших находился Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, а также четверо обвиняемых в краже.
На место происшествия выехала комиссия областного полицейского главка для установления всех обстоятельств побега. "В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег", – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Сотрудника, дежурившего во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержали
Вместе с тем представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что Истринская городская прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.
Из-за случившегося правоохранители возбудили два уголовных дела: СК – о превышении полномочий сотрудниками ИВС Истры, которое привело к побегу пяти человек, и МВД – по факту побега. Их расследование на контроль взяла подмосковная прокуратура.
По данным источника ТАСС, полицейские могли поспособствовать побегу. В итоге по подозрению в превышении должностных полномочий задержали двух сотрудников ИВС.
Сейчас все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Сбежавших ищут в соседних регионах, в том числе в Москве. Вместе с тем полиция Московской области выставила дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения заключенных.
Сами сбежавшие до этого уже засветились на уличных камерах видеонаблюдения. На кадрах видно, как пятеро мужчин сначала бегут, а затем идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.
Кроме того, источник "Интерфакса" заявил, что следы мужчин ведут к станции Истра, а затем теряются. Он предположил, что беглецы покинули станцию на ночной электричке. По словам источника, правоохранители осматривают записи с камер на железнодорожных вокзалах и электропоездах.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
Что известно о сбежавших
По сообщениям СМИ, накануне инцидента Александра Мавриди перевели в шестиместную камеру к другим сбежавшим заключенным, которая была полностью заполнена. Мужчина стал в ней седьмым. В итоге вместе с ним сбежали Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозаву. Все сбежавшие являются уроженцами Молдавии. Уточняется, что двое других заключенных остались в камере.
В отношении Мавриди было возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, которое произошло в ноябре прошлого года. По данным следствия, 1 ноября вместе с сообщником он купил в Москве арбалет и в ночь с 1 на 2 ноября пробрался в баню в деревне Аносино. На тот момент там отдыхал Маругов вместе со своей сожительницей.
Нападавшие связали обоих и требовали деньги. Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы, но по возвращении на место выяснилось, что бизнесмена убили. Мавриди задержали в тот же день.
В ходе расследования убийства бизнесмена установили, что мужчина причастен и к другому преступлению. Мавриди вместе с сообщниками два года удерживал в заложниках в прошлом известного столичного адвоката Алексея Завгороднего и вымогал у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей.
Тогда правоохранители возбудили еще одно уголовное дело о незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве, объединив его в одно производство с делом об убийстве.
На волю выпустила коррупция?
Криминалист Михаил Игнатов в эфире телеканала Москва 24 предположил, что в побеге заключенных из ИВС в Истре могла присутствовать коррупционная составляющая. По его мнению, открыть дверь могли сами сотрудники изолятора.
"Либо не открыли, а просто забыли их закрыть. Скорее всего, так все и произошло. Это основная версия, которую и будет отрабатывать следствие. Поверьте, никто не может просто выйти из изолятора, это невозможно никому", – объяснил Игнатов.
Вместе с тем специалист считает, что побег организовали именно для Александра Мавриди.
Специалист подчеркнул, что у Мавриди есть несколько путей: его или спрячут, поменяют документы, изменят внешность, поскольку он кому-то нужен, либо "зачистят".
"Так как он очень серьезный свидетель, потому что он был исполнителем очень серьезного заказного убийства. И заказчик, и организатор этого убийства очень не хотят допустить, чтобы их имена стали известны в правоохранительных структурах", – пояснил эксперт.
Пока, по словам Игнатова, он молчал и никакой информации не давал. Возможно, поставил какие-то условия, подытожил криминалист.