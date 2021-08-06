Стали известны новые подробности побега пятерых заключенных из изолятора в Истре

Из изолятора временного содержания в Истре 6 августа сбежали пятеро заключенных. По данным Следственного комитета по Московской области, среди них есть обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, четверо других привлекались к уголовной ответственности за кражи. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Открутили замки и сбежали

В пятницу, 6 августа, около четырех часов утра из изолятора временного содержания в Истре (ИВС), который находится при отделении полиции, сбежали пять человек. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.





Ольга Врадий представитель Главного следственного управления СК по Московской области Через спецприемник с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек.

Врадий подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что среди сбежавших находился Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, а также четверо обвиняемых в краже.

На место происшествия выехала комиссия областного полицейского главка для установления всех обстоятельств побега. "В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег", – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.



Сотрудника, дежурившего во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержали

Вместе с тем представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что Истринская городская прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.





источник ТАСС в правоохранительных органах Полицейские заявляют, что не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода.

Из-за случившегося правоохранители возбудили два уголовных дела: СК – о превышении полномочий сотрудниками ИВС Истры, которое привело к побегу пяти человек, и МВД – по факту побега. Их расследование на контроль взяла подмосковная прокуратура.

По данным источника ТАСС, полицейские могли поспособствовать побегу. В итоге по подозрению в превышении должностных полномочий задержали двух сотрудников ИВС.

Сейчас все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Сбежавших ищут в соседних регионах, в том числе в Москве. Вместе с тем полиция Московской области выставила дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения заключенных.

Сами сбежавшие до этого уже засветились на уличных камерах видеонаблюдения. На кадрах видно, как пятеро мужчин сначала бегут, а затем идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.

Кроме того, источник "Интерфакса" заявил, что следы мужчин ведут к станции Истра, а затем теряются. Он предположил, что беглецы покинули станцию на ночной электричке. По словам источника, правоохранители осматривают записи с камер на железнодорожных вокзалах и электропоездах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Что известно о сбежавших

По сообщениям СМИ, накануне инцидента Александра Мавриди перевели в шестиместную камеру к другим сбежавшим заключенным, которая была полностью заполнена. Мужчина стал в ней седьмым. В итоге вместе с ним сбежали Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозаву. Все сбежавшие являются уроженцами Молдавии. Уточняется, что двое других заключенных остались в камере.

В отношении Мавриди было возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, которое произошло в ноябре прошлого года. По данным следствия, 1 ноября вместе с сообщником он купил в Москве арбалет и в ночь с 1 на 2 ноября пробрался в баню в деревне Аносино. На тот момент там отдыхал Маругов вместе со своей сожительницей.

Нападавшие связали обоих и требовали деньги. Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы, но по возвращении на место выяснилось, что бизнесмена убили. Мавриди задержали в тот же день.

В ходе расследования убийства бизнесмена установили, что мужчина причастен и к другому преступлению. Мавриди вместе с сообщниками два года удерживал в заложниках в прошлом известного столичного адвоката Алексея Завгороднего и вымогал у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей.

Тогда правоохранители возбудили еще одно уголовное дело о незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве, объединив его в одно производство с делом об убийстве.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

На волю выпустила коррупция?

Криминалист Михаил Игнатов в эфире телеканала Москва 24 предположил, что в побеге заключенных из ИВС в Истре могла присутствовать коррупционная составляющая. По его мнению, открыть дверь могли сами сотрудники изолятора.

"Либо не открыли, а просто забыли их закрыть. Скорее всего, так все и произошло. Это основная версия, которую и будет отрабатывать следствие. Поверьте, никто не может просто выйти из изолятора, это невозможно никому", – объяснил Игнатов.

Вместе с тем специалист считает, что побег организовали именно для Александра Мавриди.





Михаил Игнатов криминалист Того, кого выкупали, назовем это так, для него уже был подготовлен автотранспорт, документы и место, куда он отправится. Скорее всего, это за пределами РФ. Ввезут его в ту же Белоруссию или куда-то, где ему будет проще затеряться. Для остальных – куда бог приведет, остальных быстро поймают, это дело времени, они далеко не затеряются.

Специалист подчеркнул, что у Мавриди есть несколько путей: его или спрячут, поменяют документы, изменят внешность, поскольку он кому-то нужен, либо "зачистят".

"Так как он очень серьезный свидетель, потому что он был исполнителем очень серьезного заказного убийства. И заказчик, и организатор этого убийства очень не хотят допустить, чтобы их имена стали известны в правоохранительных структурах", – пояснил эксперт.

Пока, по словам Игнатова, он молчал и никакой информации не давал. Возможно, поставил какие-то условия, подытожил криминалист.