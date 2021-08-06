Криминалист рассказал, как могли сбежать заключенные из ИВС в Истре

Эксперт рассказал, как следует вести себя в случае обнаружения сбежавших из ИВС в Истре

Криминалист Михаил Игнатов считает, что в побеге пяти заключенных из ИВС в Истре имела место коррупционная составляющая. Об этом он рассказал в эфире телеканала Москва 24.

Эксперт предположил, что двери открыли сами сотрудники изолятора.

"Либо не открыли, а просто забыли их закрыть. Скорее всего, так все и произошло. Это основная версия, которую и будет отрабатывать следствие. Поверьте, никто не может просто выйти из изолятора, это невозможно никому", – заявил он.

Игнатов также считает, что побег был организован для Александра Мавриди.

"Того, кого выкупали, назовем это так, для него уже был подготовлен автотранспорт, документы и место, куда он отправится. Скорее всего, это за пределами РФ. Ввезут его в ту же Белоруссию или куда-то, где ему будет проще затеряться. Для остальных – куда Бог приведет, остальных быстро поймают, это дело времени, они далеко не затеряются", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что заключенные за кражу, – это люди, которые оказались там случайно, просто в ненужном месте и в ненужное время. Игнатов заметил, что новый срок они себе уже обеспечили – им грозит до пяти лет плюс к тому, что они уже совершили.

"А вот того, кого вытаскивали, – у него несколько путей. Или его спрячут, поменяют документы, могут изменить внешность, потому что кому-то он очень нужен. Либо его зачистят, так как он очень серьезный свидетель, потому что он был исполнителем очень серьезного заказного убийства. И заказчик, и организатор этого убийства очень не хотят допустить, чтобы его имя стало известно в правоохранительных структурах. Пока что, насколько я знаю, он молчал, информации никакой не давал. Возможно, поставил какие-то условия, ультиматум", – добавил Игнатов.

Эксперт также дал рекомендации, как следует вести себя в случае обнаружения предполагаемых сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Игнатов отметил, что нужно сообщить в полицию, о том, где видели предполагаемых сбежавших и в какое время. Он отметил, что самому никаких мер принимать не нужно, потому что это может закончиться печально.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ИВС Истры, откуда сбежали пятеро заключенных. Кроме того, МВД возбудило уголовное дело о побеге. Рассматривается вопрос о его передаче в СК.

Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОП переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.