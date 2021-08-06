Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии дал признательные показания

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следствие предъявило обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК.
Также уточняется, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством, чтобы изолировать обвиняемого от общества.
"Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. <...> он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". На месте происшествия провели обыск и изъяли орудия преступления.
Трагедия произошла 5 августа. По данным следствия, поводом стал конфликт с 30-летней местной жительницей.
"Накануне трагедии женщина сообщила злоумышленнику о том, что больше не желает с ним встречаться. <...> на почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить женщине моральные страдания и горе, злоумышленник в момент ее отсутствия пришел в дом, где проживала ее семья и причинил ножевые ранения", – говорится в сообщении.
В результате хозяйка дома, ее супруг, сын, малолетняя внучка и брат супруга скончались на месте.
В августе суд в Башкирии приговорил к пяти годам колонии общего режима молодого человека, который поджог дом своей бывшей возлюбленной. В здании на тот момент находились ее мать и двое детей.
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