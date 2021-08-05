В Хакасии задержали подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек

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Семья из пяти человек была убита в селе Джирим Ширинского района Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями", – уточнили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц и малолетнего").
По последним данным, подозреваемый в совершении убийства задержан. В таком статусе рассматривается ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.
В августе Давлекановский суд Башкирии приговорил к пяти годам колонии общего режима молодого человека, который поджог дом своей бывшей возлюбленной. В здании на тот момент находились ее мать и двое детей.
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