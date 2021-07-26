Суд вынес приговор лжегазовщикам за убийство пенсионера в Гольянове

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Мосгорсуд приговорил 29-летнего Динара Шарафуллина и 31-летнего Урузмага Гутнова к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за сопряженное с разбоем убийство пенсионера в Гольянове, сообщает Агентство "Москва". Также суд постановил взыскать с каждого из осужденных штраф в размере 300 тысяч рулей.

Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

30 марта прошлого года Гутнов и Шарафуллин, представившись сотрудниками компании по ремонту газового оборудовании, под надуманным предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 64-летнего пенсионера на улице Байкальской.

Один из соучастников отвлекал внимание пенсионера разговорами, а другой в этот момент похитил из лежавшего в серванте кошелька потерпевшего денежные средства в размере 160 тысяч рублей и 21 доллар США.

Когда потерпевший заметил неладное, они решили его убить. Один из осужденных не менее двух раз ударил пенсионера деревянной ножкой от табуретки. Затем злоумышленники связали мужчине руки и заклеили рот скотчем.

После этого они подвели потерпевшего к открытой газовой конфорке на кухне и, удерживая, заставили дышать. Не добившись желаемого результата, злоумышленники перетащили потерпевшего в комнату, где надели ему на голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом. После совершения убийства соучастники похитили из квартиры ювелирные украшения, исторические монеты и мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что в Омской области мужчина заживо закопал своего отца. Перед этим он несколько раз ударил его по голове. При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер умер от общего переохлаждения организма.