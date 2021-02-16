В Омской области мужчина заживо закопал своего отца

13:19
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Житель Омской области задержан по подозрению в убийстве отца, сообщается на сайте СУ СК по Омской области.
По версии следствия, 13 февраля 80-летний пенсионер попросил у сына выпить спиртного, но в ответ получил отказ. Между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой 54-летний сын несколько раз ударил родителя по голове.
Решив, что отец скончался, подозреваемый завернул его тело в одеяло, вынес из дома и закопал в огороде. Затем он позвонил родственникам и сообщил, что отец умер. Обеспокоенные родственники вызвали полицию.
С места происшествия следователи изъяли деревянную палку со следами крови и молоток.
При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер умер от общего переохлаждения организма.
"Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу," – добавили в ведомстве.
Ранее в Москве отец выстрелил в сына из пневматики. Как утверждает мать мальчика, выстрел был произведен непроизвольно.
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