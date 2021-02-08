Жительница Омска похитила у соседки кошку, шубу и косметику

Фото: vk.com/ Управление МВД России по Омской области

К полицейским обратилась жительница Омска, у которой из частного дома на улице Вавилова украли кошку, шубу, бытовую технику, косметику и телефон. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Помимо того, из жилья похитили планшет и 15 упаковок кошачьего корма.

"Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлен способ проникновения в жилище: неизвестный отогнул профнастил ограждения придомовой территории, затем проник в дом через окно", – уточнили в правоохранительных органах.

Подозреваемой в совершении кражи оказалась 32-летняя омичка, которая проживает рядом. У женщины в доме обнаружили часть украденных вещей и кошку по кличке Сова.

По данным ведомства, подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения и решила проникнуть в чужой дом, посчитав, что никто там не живет.

Планшет и кошку злоумышленница намеревалась оставить своим детям, а похищенную косметику – себе. Похищенное животное было возвращено хозяйке.

Ранее житель Омска вернул банку 50 тысяч рублей, полученных по ошибке. Работники МВД передали деньги банку, а проверка по этому факту уже закончена.