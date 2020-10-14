Лжебанкир похитил у религиозного деятеля более 100 тысяч рублей

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У священника прихода Армянской католической церкви в Москве обманным путем похитили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию сообщение о мошенничестве поступило 13 октября. Злоумышленник совершил телефонный звонок религиозному деятелю и представился сотрудником банка.

"Он предложил священнику обезопасить деньги, и заявитель снял со своей карты 120 тысяч рублей и через банкомат перевел их на разные телефонные номера, указанные "сотрудником", – рассказал источник.

В настоящее время оперативники выясняют детали произошедшего.

Ранее в Москве задержали 27 мошенников, которые убеждали москвичей покупать газовое оборудование по завышенным ценам.

Злоумышленники предлагали помощь в покупке оборудования, а также сбывали людям газовые плиты за 30 тысяч рублей (их закупочная стоимость составляла до 8 тысяч рублей).

