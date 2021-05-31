Семья из четырех человек погибла в подмосковном Щелкове

Трагедия произошла в подмосковном Щелкове. Там мужчина зарезал жену и двух дочерей, а потом покончил с собой.

Известно, что глава семьи был сотрудником службы безопасности одной из телекоммуникационных компаний в Москве, жена не работала, а дочки учились в местной школе. В феврале этого года семья купила квартиру в ипотеку.

В настоящее время следователи допрашивают родственников и друзей погибших. Отцу семейства планируют посмертно назначить психологическую экспертизу.

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