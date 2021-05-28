Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в районе Старого Толмачевского переулка, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В результате возгорания потребовалось ввести временные ограничения.

"Движение по Старому Толмачевскому переулку частично перекрыто из-за возгорания в нежилом доме", – уточнили в ведомстве.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Пожар, по последним данным МЧС, потушен.

"По прибытии подразделений установлено: двухэтажное выселенное кирпичное здание, на втором этаже происходило возгорание мусора на площади 10 квадратных метров. В 21:23 возгорание локализовано, открытое горение сбито. В 21:43 пожар ликвидирован", – уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в пятницу, 28 мая, четыре автомобиля сгорели на парковке напротив ТЦ "Авиапарк". По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за поджога.