28 мая, 21:52
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар произошел в районе Старого Толмачевского переулка, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В результате возгорания потребовалось ввести временные ограничения.
"Движение по Старому Толмачевскому переулку частично перекрыто из-за возгорания в нежилом доме", – уточнили в ведомстве.
На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Пожар, по последним данным МЧС, потушен.
"По прибытии подразделений установлено: двухэтажное выселенное кирпичное здание, на втором этаже происходило возгорание мусора на площади 10 квадратных метров. В 21:23 возгорание локализовано, открытое горение сбито. В 21:43 пожар ликвидирован", – уточнили в ведомстве.
По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в пятницу, 28 мая, четыре автомобиля сгорели на парковке напротив ТЦ "Авиапарк". По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за поджога.
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