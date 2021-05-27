Три человека пострадали при возгорании газопровода под Саратовом

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Три человека пострадали при возгорании магистрального газопровода в Саратовской области. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте региональной прокуратуры.

"В результате происшествия пострадали 3 рабочих. В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники", – уточнили в надзорном органе.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что возгорание произошло в поле у села Куриловка в Новоузенском районе Саратовской области. В ведомстве добавили, что пострадал один человек.

В МЧС также уточнили, что на данный момент нет угрозы распространения пожара в сторону населенных пунктов. Непосредственно на месте происшествия было отмечено горение факела газа высотой около 25 метров.

В конце апреля аналогичная чрезвычайная ситуация произошла в Башкирии. В Белорецком районе субъекта РФ загорелся газовый трубопровод, причиной пожара стала разгерметизация.