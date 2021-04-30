В Башкирии загорелся газопровод

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Газовый трубопровод загорелся в Белорецком районе Башкирии, пострадавших нет. Как сообщили в республиканском МЧС, инцидент произошел в населенном пункте Серменево.

Отмечается, что произошла разгерметизация с последующим горением. Производится охлаждение зоны горения. Привлечено 15 единиц техники и 38 человек.

Глава района Андрей Иванюта заявил, что ситуация находится под контролем. В связи с пожаром ограничено движение на 205-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Ранее один человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре. Время выгорания нефтепродуктов составило порядка 12 часов.