Пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным дали квартиры

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Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры спасателям, которые пострадали при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города Александра Беглова.

Глава региона и глава МЧС РФ Евгений Зиничев посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. Там проходят лечение двое пожарных, которые пострадали при тушении возгорания в здании "Невской мануфактуры". Среди них – Борис Старковский и Антон Соколов.

"Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людей", – уточнил Беглов.

Губернатор вручил им документы на квартиры, которые выделили в знак благодарности за проявленный героизм.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

