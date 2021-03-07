Возможной причиной возгорания на Оби назвали искру снегохода

07 марта, 23:02
Фото: ТАСС/Андрей Виль
Искра рыбацкого снегохода могла стать вероятной причиной пожара на реке Обь. Об этом рассказали в городской администрации Сургута, сообщает РИА Новости.
В субботу, 6 марта, под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в результате повреждения подводного нефтепровода произошла утечка легких углеводородов. Впоследствии, как уточнили в мэрии, они загорелись "от искры снегохода Буран, на котором передвигались рыбаки". Площадь возгорания составляла около 700 кв. метров.
В результате ЧП пострадал один человек – у него ожоги лица и спины. От госпитализации он отказался.
В ближайшее время на место происшествия приедут специалисты, которые установят причины случившегося и оценят масштабы экологического урона.
Кроме того, власти рекомендовали местным жителям временно отказаться от рыбалки в акватории реки и не выходить на лед.
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