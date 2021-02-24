В Москве полиция задержала юношу, подговорившего подростка украсть телефон

11:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу, который подговорил несовершеннолетнего знакомого совершить кражу в вагоне метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимира Васенина.
На станции "Площадь Ильича" полицией был задержан 14-летний подросток, укравший из рук 45-летней женщины мобильный телефон. Потерпевшая рассказала, что вместе с ним был еще один человек. После этого на той же платформе полиция задержала сообщника.
По данным правоохранителей, молодой человек подговорил подростка совершить кражу путем обмана, рассказав о непривлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности.
В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге вор вернул жертве сумку с любовной запиской. В ней злоумышленник извинился и сделал комплимент внешности девушки.
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