В Москве полиция задержала юношу, подговорившего подростка украсть телефон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу, который подговорил несовершеннолетнего знакомого совершить кражу в вагоне метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимира Васенина.

На станции "Площадь Ильича" полицией был задержан 14-летний подросток, укравший из рук 45-летней женщины мобильный телефон. Потерпевшая рассказала, что вместе с ним был еще один человек. После этого на той же платформе полиция задержала сообщника.

По данным правоохранителей, молодой человек подговорил подростка совершить кражу путем обмана, рассказав о непривлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности.

В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге вор вернул жертве сумку с любовной запиской. В ней злоумышленник извинился и сделал комплимент внешности девушки.