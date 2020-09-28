В Красноярске грабитель напал на курьера и съел чужой заказ

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В Красноярске 25-летний отнял у курьера еду и на месте ее съел. После инцидента нападавший скрылся, сообщает "Газета.ру".

При этом злоумышленник применил физическую силу. Его удалось задержать во дворе одного из домов неподалеку от места преступления.

Задержанным оказался мужчина, ранее судимый за грабеж. В отделе полиции он признался в содеянном. Сумма ущерба составила 1775 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее в подмосковном Домодедове полицейские задержали уличного грабителя-рецидивиста. Злоумышленник в дневное время в безлюдных местах поджидал одиноко идущих женщин, после чего нападал на них.

По данным следствия, фигурант причастен к пяти нападениям. Суд поместил его под стражу.