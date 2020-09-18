Ноутбуки на сумму свыше 300 тыс рублей украли из офиса в центре Москвы

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Девять ноутбуков украли из офиса в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, сигнал о случившемся поступил от генерального директора фирмы. Женщина 1982 года рождения сообщила, что из офиса пропали 9 ноутбуков.

"Неустановленное лицо путем подбора ключа от встроенного замка входной двери совершило кражу девяти ноутбуков", – сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что сумма причиненного ущерба составила 337 тысяч рублей.

По факту случившегося полицейские открыли уголовное дело по статье "Кража". Ведется розыск подозреваемого.

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