Ноутбуки на сумму свыше 300 тыс рублей украли из офиса в центре Москвы

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Девять ноутбуков украли из офиса в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, сигнал о случившемся поступил от генерального директора фирмы. Женщина 1982 года рождения сообщила, что из офиса пропали 9 ноутбуков.
"Неустановленное лицо путем подбора ключа от встроенного замка входной двери совершило кражу девяти ноутбуков", – сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что сумма причиненного ущерба составила 337 тысяч рублей.
По факту случившегося полицейские открыли уголовное дело по статье "Кража". Ведется розыск подозреваемого.
Ранее элитное шампанское украли из магазина в центре Москвы. Сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей.
20 августа неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Инцидент произошел в Театральном проезде, доме 5, строении 1.
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