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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Элитное шампанское украли из магазина в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".
Заявление о краже поступило в ОМВД России по Пресненскому району столицы. По предварительным данным, преступление произошло по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 7А.
"Неизвестное лицо <...> тайно похитило бутылку шампанского Dom Perignon Vintage", – сообщили в столичном главке МВД.
Сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Кража".
Ранее неизвестные украли презервативы и гель-смазку из аптеки в центре Москвы. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.
20 августа неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Инцидент произошел в Театральном проезде в доме номер 5, строении 1.
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