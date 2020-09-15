Фото: Москва 24/Александр Авилов

Элитное шампанское украли из магазина в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Заявление о краже поступило в ОМВД России по Пресненскому району столицы. По предварительным данным, преступление произошло по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 7А.

"Неизвестное лицо <...> тайно похитило бутылку шампанского Dom Perignon Vintage", – сообщили в столичном главке МВД.

Сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Кража".

Ранее неизвестные украли презервативы и гель-смазку из аптеки в центре Москвы. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.

20 августа неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Инцидент произошел в Театральном проезде в доме номер 5, строении 1.