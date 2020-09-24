"Московский патруль": в Домодедово задержали грабителя-рецидивиста

В городском округе Домодедово полицейские задержали уличного грабителя-рецидивиста. Злоумышленник в дневное время в безлюдных местах поджидал одиноко идущих женщин, после чего нападал на них

По данным следствия, фигурант теперь уже нового уголовного дела, причастен к пяти нападениям, за что судом уже помещен под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

