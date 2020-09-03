Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Анкаре

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Самолет авиакомпании "Победа" рейса Анталья – Москва совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за подозрения на сердечный приступ у одного из пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Вынужденная посадка была выполнена в Анкаре, благодаря решению командира "Победы" клиенту удалось оперативно оказать необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лайнер вылетел в Москву с задержкой 53 минуты.

В августе самолет Boeing 747, который следовал из Москвы в Анталью, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что меры были предприняты по техническим причинам.