Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в Сочи

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

"Сегодня в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс "Москва (Внуково) – Анталья". Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, к лайнеру вызвали бригаду скорой помощи. Пассажирку госпитализировали в одну из местных больниц.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Отмечалось, что сигнал тревоги воздушное судно могло подать из-за технической неисправности.