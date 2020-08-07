Самолет Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги – СМИ

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Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться", – сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, сигнал тревоги воздушное судно подало из-за технической неисправности. Подробности инцидента уточняются.

В конце июля грузовой самолет Ту-204, выполнявший рейс из Лейпцига, со сработавшим датчиком неисправности экстренно сел в аэропорту Шереметьево.

Отмечалось, что экстренная посадка потребовалась из-за вероятного отказа аэронавигационного оборудования на борту транспорта.

