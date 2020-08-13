Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Во время тренировочного полета в Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39, сообщает РИА Новости. Как уточнили в Минобороны РФ, экипажу, состоящему из двух человек, удалось катапультироваться. Летчики не пострадали.

Уточняется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Устанавливается причина аварии.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры авиакатастрофы в Калужской области. Там во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет. Предполагают, что пилот выполнял бочку – элемент высшего пилотажа – но не справился с управлением, и машина врезалась в землю.