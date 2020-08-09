Самолет совершил жесткую посадку в Калужской области

Фото: МЧС России

Пилот легкомоторного самолета погиб при жесткой посадке воздушного судна в Малоярославецком районе Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"В аэропорту Кудиново совершил жесткую посадку легкомоторный самолет", – рассказал собеседник информагентства в экстренных службах региона.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне сообщалось, что 14 человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Индии. Впоследствии их число выросло до 20. Граждан России среди них не было.

На месте происшествия работают спасатели, они извлекли черные ящики лайнера.

